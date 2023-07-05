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15:20

Экономика

Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: depositphotos/ridofranz

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно данным на 15:17, евро прибавил в цене 1,77 рубля и стал торговаться по 99,01 рубля за единицу. Тем временем стоимость доллара выросла до 90,98 рубля (+1,80 рубля), юаня – до 12,52 рубля (+19 копеек).

С 30 июня 2023 года евро вырос в цене более чем на 4 рубля. В конце прошлой недели стоимость европейской валюты составляла 96 рублей, в начале текущей евро торговался на бирже по 98 рублей.

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