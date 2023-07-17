Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 90,41 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара к рублю в ходе открытии торгов на Московской бирже в понедельник увеличился на 34,5 копейки, составив 90,41 рубля.

Евро вырос на 11,5 копейки, до 101,32 рубля. При этом юань упал в цене на 0,5 копейки и составил 12,615 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, что курс доллара в августе останется в районе 90 рублей. По его словам, сейчас национальная валюта заняла стабильную позицию на уровне 90 рублей за доллар.

До этого глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля. По его мнению, национальная валюта не опустится до максимально низких значений, которые наблюдались в прошлом году. Сектора экономики подстроятся под новые условия и ситуация стабилизируется, полагает Греф.