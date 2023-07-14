Экономист спрогнозировал потолок курса доллара в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в августе, скорее всего, останется в районе 90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, сейчас национальная валюта заняла стабильную позицию на уровне 90 рублей за доллар. "Взглянув на нашу экономику и на ее общее состояние, можно предположить, что в августе ничего радикально не изменится", – отметил эксперт.

Однако при этом стоит учитывать, что на ситуацию влияют информационные факторы, которые невозможно на 100% предсказать, добавил Беляев.

"Вряд ли рубль упадет еще ниже. Хотя, если произойдут какие-то слишком сильные негативные информационные события, не исключено, что они могут его обрушить. Но это зависит только от новостей, которые спрогнозировать просто невозможно", – объясняет специалист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Исходя из нынешнего положения, мы должны ориентироваться на 90 рублей за доллар и принять это, наверное, пока как новую данность.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля. По его мнению, национальная валюта не опустится до максимально низких значений, которые наблюдались в прошлом году. Сектора экономики подстроятся под новые условия и ситуация стабилизируется, полагает Греф.

