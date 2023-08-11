Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже первысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 16:22 по московскому времени доллар вырос на 1,49 рубля и составил 98,95 рубля. Однако минутами ранее американская валюта достигла стоимости в 99,0025 рубля.

Согласно данным торгов, стоимость юаня увеличилась на 16 копеек, до 13,63 рубля. В это же время евро подорожал на 1,05 рубля, до 108,60 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на 07:04 11 августа вырос на 11 копеек и достиг 97,57 рубля. В свою очередь, китайская валюта подорожала на 1 копейку, до 13,48 рубля. При этом евро потерял 27 копеек, составив 107,28 рубля.

Немногим позже публицист и политолог Георгий Бовт заявил, что в ближайшее время доллар вряд ли опустится до 60 рублей. Однако эксперт призвал не забывать, что годом ранее американская валюта упала со 120 до 60 рублей.



Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года