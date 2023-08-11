Эксперт рассказал, упадет ли доллар до 60 рублей

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В ближайшее время доллар вряд ли опустится до 60 рублей. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил публицист и политолог Георгий Бовт.

При этом эксперт призвал не забывать, что годом ранее американская валюта претерпела падение со 120 до 60 рублей.

"В прошлом году, кстати, он (доллар. – Прим. ред.) упал так, потому что действительно импорта было мало, пользовались складскими запасами. Более того, не вступили в действие нефтяные санкции. Они же вступили в полной мере в действие только в этом году", – пояснил Бовт.

Политолог также отметил, что летом газ в Европе торговался по две тысячи долларов за тысячу кубометров. Однако днем ранее цена опустилась до 450 долларов за тот же объем.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT отметила, что с начала августа рубль по отношению к доллару упал на 6%. Причиной тому она видит сообщения Центробанка и Минфина РФ о возобновлении покупок юаней в бюджет и ФНБ с 6 августа.

"После того как рубль на этих сообщениях рухнул, а доллар 9 августа начал штурмовать отметки в 98–99 рублей, Центробанк заявил, что отказывается от покупок валюты как минимум до конца текущего года. Это позволило рублю прекратить обвал и даже немного восстановиться", – отметила Мильчакова.

Эксперт уверена, что на следующей неделе рубль вновь может оказаться чувствительным к заявлениям властей. Она предположила, что доллар зафиксируется на отметке в 95,5–99 рублей.

Утром 11 августа доллар на Московской бирже превысил отметку в 98 рублей. В то же время евро торговался по 108 рублей за единицу. Юань можно было приобрести на торгах более чем за 13 рублей.



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