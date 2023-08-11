Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро поднялся выше 108 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 24 марта 2022 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 10:42 по московскому времени евро увеличивался на 0,42% – до 108,005 рубля. Уже к 10:47 рост приостановился и зафиксировался на уровне 107,84 рубля. В это время доллар увеличился на 0,62% – до 98,07 рубля, а китайская валюта дошла до 13,513 рубля.

Утром 11 августа рубль в начале торгов на Московской бирже продемонстрировал послабление к доллару и юаню. Так, курс американской валюты на 07:04 вырос на 11 копеек, до 97,57 рубля, китайский юань же подорожал на 1 копейку, до 13,48 рубля. Евро на тот момент остановился на показателе в 107,28 рубля.

До этого эксперты Высшей школы экономики сообщили, что ослабление рубля имеет сильный проинфляционный потенциал, который еще полностью не проявился. Они предупредили, что падение национальной валюты на 30% может привести к росту потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта.

Рубль стал одной из самых слабых валют в мире