ЦБ РФ предпримет все усилия, чтобы уменьшить ключевую ставку

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Центробанк РФ предпримет все усилия, чтобы уменьшить ключевую ставку, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

"По мере стабильного снижения инфляции, инфляционных ожиданий, мы предпримем все усилия, чтобы ставка ключевая снижалась", – цитирует его ТАСС.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.



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