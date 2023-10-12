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12 октября, 13:43

Экономика

ЦБ РФ предпримет все усилия, чтобы уменьшить ключевую ставку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ предпримет все усилия, чтобы уменьшить ключевую ставку, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

"По мере стабильного снижения инфляции, инфляционных ожиданий, мы предпримем все усилия, чтобы ставка ключевая снижалась", – цитирует его ТАСС.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.

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