Эксперты прокомментировали ситуацию со спросом и предложениями на валюту

Фото: 123RF/alfexe

Действующий курс рубля свидетельствует о балансе спроса и предложения на иностранную валюту. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

"Курс рубля в начале торгов находился под умеренным давлением, но быстро восстановился. После старта основной сессии российская валюта сдала позиции, однако вскоре резко подорожала, обновив дневной максимум. Правда, этот импульс также не получил развития: рубль вернулся в небольшой минус к бивалютной корзине. Таким образом, рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, амплитуда которых постепенно уменьшается", – передает "Газета.ру" слова эксперта.

Бабин добавил, что приближение налогового периода у экспортеров окажет поддержку курсу рубля. Эксперт заметил, что экспортеры могут заранее приступить к продаже валюты для фискальных платежей.

В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил в эфире радио КП, что рубль не будет укрепляться в ближайшее время. В случае если ничего не изменится, примерно через неделю валюта вновь снизится по отношению к доллару на 1–2 рубля.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф усомнился, что принятое решение окажет фундаментальное влияние на курс рубля. Однако он также заявил, что ожидает постепенного снижения курса доллара до 90 рублей.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, указ президента поможет сформировать условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка, а также снизит возможности для финансовых спекуляций.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что благодаря указу сгладятся краткосрочные колебания курса, а также увеличится ликвидность валюты на рынке.

Накануне глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует оказывать влияние на курс рубля, если бюджет России недополучит доход.

Курс доллара опустился ниже 97 рублей после указа Путина о продаже валютной выручки