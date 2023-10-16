Курс доллара вырос до 97,55 рубля

Фото: 123RF/alfexe

В начале торгов понедельника курс рубля начал снижаться, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на 07:03 поднялся на 31 копейку, до 97,55 рубля, юань вырос на 2 копейки, до 13,33 рубля, а евро – на 19 копеек, до 102,36 рубля.

Вечером 11 октября стало известно, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

Глава Сбербанка Герман Греф усомнился, что принятое решение окажет фундаментальное влияние на курс рубля. Однако он также заявил, что ожидает постепенного снижения курса доллара до 90 рублей.

Михаил Мишустин сказал, что указ президента поможет сформировать условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка, а также снизит возможности для финансовых спекуляций.

По мнению главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, благодаря указу сгладятся краткосрочные колебания курса, а также увеличится ликвидность валюты на рынке.





Доллар опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября