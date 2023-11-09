Аналитик назвала возможную ключевую ставку ЦБ РФ в следующем году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ключевая ставка Центробанка РФ будет двузначной в 2024 году, однако прогнозируется ее понижение. На конец года она может составить около 10–13%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на руководителя отдела макроэкономического анализа Ольгу Беленькую.

"Октябрьский прогноз ЦБ предполагает среднее значение ключевой ставки с 30 октября до конца года 15–15,2%, что может означать ключевую ставку на конец года в диапазоне 15–16%", – отметила она.

По словам аналитика, в соответствии с базовым прогнозом ЦБ РФ, темпы роста кредитования в 2024 году уменьшатся с 17–20 до 5–10%.

В свою очередь, другой аналитик Анатолий Трифонов ожидает повышения ключевой ставки до 16%. Он считает, что вероятность повышения в декабре низка.

"Ставка уже находится на достаточно высоком уровне для снижения инфляции. Тем не менее если рост цен сохранится на повышенном уровне в ноябре, то ЦБ может решиться на подъем ставки до 16%", – цитирует эксперта "Газета.ру".

Как полагает Трифонов, регулятор обращал внимание на высокий уровень инфляции и экономическую активность в конце октября.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что пик инфляционного давления в РФ пройден в третьем квартале 2023 года, но годовая инфляция пойдет на спад лишь весной следующего года и придет к целевым значениям в 4% к концу 2024-го. Глава регулятора подчеркнула, что уменьшить ключевую ставку можно будет лишь при устойчивом снижении инфляции.

ЦБ может поднять ключевую ставку до 14% – СМИ