Аналитик не исключил серьезного повышения ключевой ставки ЦБ РФ

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Центробанк России может еще раз поднять ключевую ставку на фоне роста цен и инфляционных ожиданий, рассказал начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов в беседе с "Газетой.ру".

По его мнению, инфляционные ожидания выросли до 12,2% в ноябре, а годовая инфляция возросла на 1,2% по сравнению с октябрем. При текущих темпах роста цен верхняя граница прогнозной инфляции ЦБ РФ может быть превышена.

Несмотря на предыдущий рост ключевой ставки, корпоративное кредитование продолжает свой ускоренный рост. Согласно базовому сценарию, регулятор может поднять ставку до 16% уже в декабре.

"Однако нельзя исключать и более радикального повышения с целью купирования вероятных инфляционных тенденций в начале 2024 года и сохранения прогнозного диапазона инфляции на 2024 год на уровне 4–4,5%", – считает Фетисов.

В конце ноября глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов отмечал, что экономические показатели не указывают на ускорение годовой инфляции. По его словам, она составляет 7,4%, что близко к верхней границе диапазона в 7–7,5%.

До этого представитель регулятора указывала, что Центробанк РФ может вновь повысить ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также не исключала еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Уже в октябре он поднял ключевую ставку до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года.

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