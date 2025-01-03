Депутат Рады Дубинский: Тимошенко нужно обозначить свою позицию по транзиту газа

Фото: ТАСС/Zuma

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко должна обозначить свою позицию по транзиту газа из РФ через Украину. Об этом написал в своих соцсетях депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Очень хочется услышать позицию по транзиту российского газа от нашей "газовой принцессы" Юлии Тимошенко", – приводит РИА Новости сообщение Дубинского.

Политик напомнил, что Тимошенко позиционирует себя "специалистом в газе". Депутат поинтересовался у нее, как остановка транзита отразится на "платежках" украинцев.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.

В Госдуме назвали решение Киева об остановке транзита российского газа шоком и ударом в спину для Евросоюза. По словам депутатов, Киев взял в заложники жителей Европы и поставил под вопрос будущее и существование ЕС.