Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Евросоюза выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Ранее посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Евросоюз в 2025 году выделит 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Она также отметила, что с февраля 2022 года ЕС уже потратил 37 миллионов евро на аналогичные цели.

"ЕС решил повысить поддержку независимых СМИ на Украине, дав 10 миллионов евро. Как ЕС понимает значение слова "независимый"?", – прокомментировал Ульянов.

В начале февраля миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявлял о начале ликвидации USAID. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что решения о реформах в USAID необратимы.

По данным российского Совбеза, агентство по международному развитию США выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. При этом за время СВО Киев получил от USAID порядка 35 миллиардов долларов.

