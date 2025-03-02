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Орбан раскрыл, что знаменитостям платили миллионы за поездки на Украину
Фото: kremlin.ru
Мировые знаменитости ездили на Украину, чтобы якобы выразить свое сочувствие, только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он добавил, что таким же образом ряд СМИ и неправительственных организаций, продвигая определенные нарративы, выражали то мнение, за которое им заплатили. Орбан назвал подобное влияние на жизнь другой страны неприемлемым.
"Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого еще не встречал", – приводит РИА Новости слова политика.
Огромные суммы денег перечислялись по надуманным причинам из бюджета США в фонды и различные формы поддержки, после чего они распределялись по всему мире и отдавались тем, кто разделяет американские программы, интересы и духовность, добавил венгерский премьер.
Орбан отметил, что его страна не позволит, чтобы с ней обращались как с марионеткой. Он призвал местных граждан самим решать, кому и во что верить.
Ранее СМИ сообщали, что USAID потратило около двух миллионов долларов на производство дизайнерских ковров, размещенное на Украине. Помимо этого, в качестве грантов для проектов на Украине USAID направило около 300 тысяч долларов производителю ошейников для собак и примерно 109 тысяч – производителю упаковки для кормов для домашних животных.
По информации зарубежных изданий, Госдеп США остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, которое реализовывалось через USAID.
Агентство США по международному развитию оказалось в центре скандала