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Мировые знаменитости ездили на Украину, чтобы якобы выразить свое сочувствие, только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он добавил, что таким же образом ряд СМИ и неправительственных организаций, продвигая определенные нарративы, выражали то мнение, за которое им заплатили. Орбан назвал подобное влияние на жизнь другой страны неприемлемым.

"Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого еще не встречал", – приводит РИА Новости слова политика.

Огромные суммы денег перечислялись по надуманным причинам из бюджета США в фонды и различные формы поддержки, после чего они распределялись по всему мире и отдавались тем, кто разделяет американские программы, интересы и духовность, добавил венгерский премьер.

Орбан отметил, что его страна не позволит, чтобы с ней обращались как с марионеткой. Он призвал местных граждан самим решать, кому и во что верить.

Ранее СМИ сообщали, что USAID потратило около двух миллионов долларов на производство дизайнерских ковров, размещенное на Украине. Помимо этого, в качестве грантов для проектов на Украине USAID направило около 300 тысяч долларов производителю ошейников для собак и примерно 109 тысяч – производителю упаковки для кормов для домашних животных.

По информации зарубежных изданий, Госдеп США остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, которое реализовывалось через USAID.