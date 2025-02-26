Национальный фонд поддержки демократии США приостановил финансирование проектов

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Американский Национальный фонд поддержки демократии (NED, признан нежелательным в РФ) приостановил финансирование свыше двух тысяч проектов по всему миру из-за утраты доступа к своим средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Как указано в документе, средства были выделены конгрессом США и использовались для финансирования почти всех получателей грантов и операций фонда. В связи с утратой доступа к деньгам организация впервые за 40 лет существования не смогла выполнить собственные обязательства.

Указанный фонд стал первым, деятельность которого была признана нежелательной в России. Соответствующее решение Генпрокуратура вынесла в 2015 году.

По мнению ведомства, используя подконтрольные организации, NED участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборов, организации политических акций и дискредитации службы в армии.