AP: суд обязал администрацию Трампа разморозить программы иностранной помощи

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Суд в США обязал администрацию президента Дональда Трампа разморозить программы помощи другим странам в течение двух дней. Об этом пишет Associated Press.

В середине февраля федеральный судья давал указания администрации американского лидера возобновить иностранную помощь, но от Белого дома никаких действий не последовало. Однако 25 февраля суд обязал администрацию Трампа разблокировать внешнюю помощь в течение двух дней, поскольку "администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления", говорится в сообщении.

В свою очередь, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) и некоммерческие организации заявили, что им неизвестно ни об одном платеже другим странам, который был бы осуществлен после вынесения постановления от 13 февраля.

В конце января госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе Украине. В директиве, которая была отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям США, указано, что сотрудники Госдепа обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь.

Между тем госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять внешнюю помощь. Она будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов и иметь смысл, подчеркнул дипломат.