Администрация Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков

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Администрация президента США Дональда Трампа, приостановившая выделение всей федеральной помощи, в том числе зарубежной, отменила ее заморозку из-за судебных исков, следует из указа, опубликованного на сайте Белого дома.

"Меморандум Административно-бюджетного управления М-25-13 (о заморозке помощи. – Прим. ред.) аннулирован", – говорится в документе.

21 января Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике.

Также глава США создал новый департамент эффективности госуправления для работы над заморозкой наймов федеральных служащих, регулирования и иностранной помощи. Ведомство будет заниматься оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов. К этой работе он запланировал привлечь американского предпринимателя Илона Маска.

В Раде такое решение Трампа назвали вызовом. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что сейчас нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты. Депутат также выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.