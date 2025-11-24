Форма поиска по сайту

24 ноября, 15:23

Город

В новой версии "Мосфото" появилась рубрика, посвященная "Зиме в Москве"

Фото: 123RF.com/vladimir1966

В новой версии "Мосфото" появилась рубрика, посвященная "Зиме в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Версия ориентирована на максимальное удобство пользователей и предлагает большое количество качественно подготовленного контента. Кроме того, она упрощает поиск нужных изображений и роликов.

Файлы доступны для бесплатного скачивания, их можно размещать в социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах, а также использовать в презентациях. Однако необходимо указать портал mos.ru в качестве источника.

Кроме основной рубрикации по темам, среди которых, например, улицы, транспорт, фестивали и спорт, в новой версии появилось множество дополнительных рубрик, которые рассчитаны на разную аудиторию. Среди них – "Фоторепортаж", "Внимание: фокус!" и многое другое.

Помимо этого, в "Мосфото" интегрированы другие значимые проекты, такие как "Мосбилет" и "Моспитомец".

Также предлагаются эксклюзивные рубрики, например социальной направленности. В "Смотрите у нас" представлены фотографии лап кошек и собак с необычного ракурса – животные содержатся в городских приютах, а с помощью "Моспитомец" их можно забрать домой.

В рубрике "Москва. Как это устроено" представлены люди, которые работают в различных сферах городской жизни. В эксклюзивных видео они рассказывают о секретах своих профессий.

В распоряжении пользователей находятся десятки тысяч профессиональных фото и видео, которые показывают современный облик города. При этом коллекции регулярно пополняются актуальными и сезонными медиа, посвященными различным событиям и проектам в столице.

Ранее стало известно, что в рамках проекта "Зима в Москве" город украсят оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников. Всего в праздничные пространства преобразятся около 20 центральных площадок столицы.

Главная идея этого сезона – ответственный экологичный подход к созданию городского дизайна с разумным распределением ресурсов, а также новые зимние образы московских улиц, которые будут сочетать современные художественные приемы и традиционную русскую культуру.

Город подготовил более 400 площадок для проекта "Зима в Москве"

