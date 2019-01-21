Кредитная амнистия: можно ли не платить по долгам?

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Депутат Госдумы Алексей Бурнашов рассказал, что в ближайшее время комитет по экономической политике может рассмотреть вопрос о кредитной амнистии россиян. Об этом он ранее сообщил на заседании нижней палаты парламента.

На данный момент подобное предложение существует только в виде инициативы депутатов, которые полагают, что кредитная амнистия необходима как один из способов избавить россиян от долгов. Портал Москва 24 выясняет, о чем идет речь и можно ли будет на самом деле не возвращать деньги по кредитам.

Есть ли в России проблемы кредитования?

На декабрь 2018 года, по статистике ЦБ РФ, россияне одолжили у банков и кредитных организаций около 11 триллионов рублей. Эта сумма почти сравнима с годовым бюджетом всей нашей страны. При этом еще в середине 2018 года Федеральная служба судебных приставов сообщала о том, что не выплаченные или просроченные кредиты составляют внушительную сумму – 1,8 триллиона рублей. Больше всего неплатежей приходилось на потребительские кредиты, в частности, просрочка больше месяца есть у каждого пятого. А вот ипотеку россияне закрывают ответственно, просрочка здесь никогда не превышала пяти процентов.

Что делать, если у вас долг по кредиту?

Сегодня существует несколько механизмов решения этого вопроса. Например, у вас сейчас нет возможности закрыть кредит, но вы рассчитываете, что ситуация изменится. А может, вы имеете несколько кредитов в разных банках, и вам неудобно их обслуживать. В этом случае можно обратиться в банк за рефинансированием. По сути это новый кредит, но с другими условиями, который закрывает все старые. Плюсы подобного решения очевидны – проще отслеживать один долг, чем несколько. Но в кредитной истории ваши предыдущие долги все еще будут фигурировать, и взять еще один займ у вас вряд ли получится.

Если у вас сократился доход, то вы можете запросить реструктуризацию – это изменение условий уже выданного кредита. Например, банк уменьшит ежемесячный платеж, но отдавать долг вы будете дольше.

Портал Москва 24

Самый радикальный способ решения вопроса появился в 2015 году – признание себя банкротом. В таком случае вы или ваша кредитная организация подаете в суд заявление о том, что больше не в состоянии оплачивать свои долги. Но нужно учитывать, что потенциальный банкрот должен соответствовать определенным условиям. Например, ваши долги должны быть более 500 тысяч рублей, а срок просрочки превышать три месяца. Если суд примет положительное решение, вы официально ничего не должны. При этом ваше имущество будет распродано для погашения задолженности. Исключение составляют единственное жилье, земельный участок под ним и еще небольшой список неотчуждаемого имущества. Помимо этого, на вас будут наложены ограничения. Например, в течение пяти лет вам будет нельзя заключать договоры займа или кредитные договоры без указания того, что вы были признан банкротом.

Житель Санкт-Петербурга Александр – один из тех, кто воспользовался механизмом банкротства. По его словам, это избавило его от непосильных выплат и общения с коллекторами. "Они не угрожали, но настойчиво предлагали заплатить. Кредиты брали с женой, пока я работал, платили потребительский кредит. Потом пришла пенсия, предприятие закрылось, всех сократили. На работу потом не устроиться из-за возраста, кредиты платить нечем, и в это же время умерла жена. Дохода нет, одна пенсия, на мне двое детей, и потом я серьезно заболел и болею до сих пор", – рассказал он порталу Москва 24.

Что такое кредитная амнистия?

Кредитная амнистия – это новый для нашей страны механизм. Его конкретные пункты нужно еще проработать, но основной принцип таков: должник выплачивает тело кредита и небольшой процент за его пользование, а все штрафы и чрезмерные проценты списываются. В первую очередь, это коснется долгов перед микрокредитными организациями, которые выдают деньги под десятки и сотни процентов годовых. При этом депутат Госдумы, один из авторов инициативы о кредитной амнистии, Олег Нилов подчеркивает, что никто не говорит о полном списании долгов. "Речь идет о погашении тела кредита плюс банковский процент за время использования тела кредита. Это амнистия от ростовщических процентов. В тех случаях, когда 50 тысяч превращаются в миллионы, будет возвращено 50 тысяч плюс 15-20 процентов годовых", – отметил парламентарий в разговоре с порталом Москва 24.

Зачем нужна кредитная амнистия и кто будет этим заниматься?

Авторы инициативы считают, что сотни тысяч людей попали в зависимость, взяв на себя заведомо невыполнимые обязательства. И в этом случае именно государство должно начать процесс освобождения от этой зависимости. "Продолжаются прощения различных займов, кредитов, поставок различным нашим зарубежным союзникам, партнерам на суммы в миллиарды даже не рублей, а долларов, – объясняет депутат Олег Нилов. – Если мы им осуществляем безвозмездные поставки, то по отношению к своему народу почему не делаем то же самое? Тем более тем гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нужно вступить в переговоры с частными организациями и добиться серьезнейшего снижения сумм, которые предъявлены гражданам. Государству нужно спросить у этих организаций, а почему такие проценты, а с этих процентов тысячных какие уплачены налоги и уплачены ли в полном объеме? Я уверен, после этих вопросов противная сторона умерит свой пыл".

Портал Москва 24

При этом авторы инициативы уверены в том, что для создания механизма кредитной амнистии не потребуется долгих согласований. Нилов считает, что для этого даже не потребуется изменения законодательства. "Понятно, что законом прописать этот механизм очень сложно, ведь в основном это частные, даже не банковские структуры. Он и не нужен, здесь должно быть объединение усилий правительства и банков. Для этого необходимо создать отдельную финансовую структуру с рабочим названием "Спасение", – добавил парламентарий.

Существует ли обратная сторона медали?

Эксперты считают, что сейчас пока рано судить о последствиях. Кредитная амнистия – это лишь инициатива, и известны только самые общие черты. Но многие специалисты подчеркивают, что государству нельзя выпускать эту сферу из вида. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов полагает, что сам механизм кредитной амнистии имеет право на существование. "Конечно, размеры просроченной задолженности у нас растут довольно высокими темпами. Но мне кажется, что механизм кредитной амнистии надо бы употреблять не в лоб, а более гибко, нужны механизмы отсрочки, реструктуризации и так далее. Такую меру стоит применять к тем должникам, которые могут обосновать применение к ним кредитной амнистии, например, резким снижением заработка, потерей основного места работы или резко выросшими расходами в связи с заболеванием. Если же его применять в широких масштабах, то кредитные организации понесут серьезные убытки", – заключил эксперт.