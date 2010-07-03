Силуанов объяснил падение доходов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора: это рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении. Показатели, которые влияют на реальные доходы, – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор. Они тянут показатель реальных доходов вниз", – сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает РИА Новости.

Силуанов добавил, что повышение расчетов по кредитам влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению основного тела займа. Также на доходы воздействует досчет теневого сектора в отрасли.

За первый квартал 2019 года реальные зарплаты россиян выросли на 1,3 процента. В апреле они увеличились на 1,6 процента. Силуанов отметил, что ожидается рост зарплат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, цена продовольствия, оплата коммуналки и других услуг, которые включаются в индекс потребительских цен.

