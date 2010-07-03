Сосиски взаймы. Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит

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Торговая сеть "Перекресток" совместно с БКС Банком запустит цифровую карту, с помощью которой покупатели смогут приобретать продукты в рассрочку.

Карта позволит потребителям делать покупки в кредит с льготным периодом, говорится в сообщении компаний. Оформляться такие карты будут во всех супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита. Расплатиться картой в других магазинах будет нельзя.

"Кредит на еду свидетельствует, что финансовое состояние населения ухудшается. Удивительно это тем, что по макроэкономическим показателям у нас все замечательно: у нас огромное количество золотовалютных резервов, профицит торгового баланса, профицит бюджета. А вот на внутреннем рынке все не так просто. Причина одна. Экономический блок правительства, по моему мнению, не обращает внимания на внутренний рынок, сокращается платежеспособность населения", – рассказал экономический обозреватель и журналист Андрей Карабъянец в эфире программы "Прямо и сейчас" телеканала Москва 24.

Эксперт отмечает, что особенно актуальной инициатива будет для жителей регионов. Еду в кредит будут вынуждены брать беднейшие слои населения.

"Банк захочет получить свои проценты. Вопрос только в том, какой это будет процент. Если это будет процент грабительский, то не завидую тем, кто будет покупать молоко в рассрочку. Тем более что человек, получая виртуальную карту, не увидит баланса, не увидит ограничений. Особенно если какой-то праздник, какое-то мероприятие. Итог: закредитованность может резко вырасти", – резюмирует обозреватель.



"Прямо и сейчас": кредит на сосиски

Похожая карта лояльности есть у магазинов "Дикси", онлайн-гипермаркета "Утконос". Оплатить покупки стоимостью от двух тысяч рублей частями предлагает "Детский мир". Эксперт по розничной торговле и потребительскому маркетингу Елена Комкова считает, что инициативу следует рассматривать не как кредитное предложение, а как продолжение программы лояльности конкретной продуктовой сети.

"Это хороший маркетинговый инструмент. Количество посещений магазинов увеличится, так как человек будет больше привязан к торговой точке, а средний чек будет расти. Будут стимулироваться покупки более маржинальных продуктов с помощью этой программы", – указывает Комкова.

С января 2019 года в России вступили в силу ограничения предельной суммы долга и максимальной ставки по потребительским кредитам. Согласно изменениям, все проценты и неустойки (штрафы, пени) по кредиту, выданному с 28 января по 30 июня 2019 года, не могут превышать сам кредит более чем в 2,5 раза. Это касается кредитов, срок возврата по которым не превышает одного года. Перед выдачей кредита на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов.

В Госдуме работают над законопроектом, по которому банки не смогут давать кредиты части граждан. Речь идет о людях, тратящих на погашение кредитов более 50 процентов от совокупного дохода семьи.

