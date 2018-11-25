В АРБ прокомментировали ограничение максимальной суммы долга по потребкредитам

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С 28 января в России вступили в силу ограничения предельной суммы долга и максимальной ставки по потребительским кредитам. Согласно изменениям, все проценты и неустойки (штрафы, пени) по кредиту, выданному с 28 января по 30 июня 2019 года, не могут превышать сам кредит более чем в 2,5 раза. Это касается кредитов, срок возврата по которым не превышает одного года.

По мнению первого вице-президента Ассоциации российских банков Владимира Киевского, закон позволит бороться с "кредитным рабством" россиян.

"Этот закон, прежде всего, предусматривает, чтобы не было закредитованности населения. Он определяет предельную сумму долга и максимальную процентную ставку по кредитам, а также то, что проценты и штрафы не должны превышать кредит более чем в 2,5 раза. Законом предусматривается, чтобы не давали кредиты направо и налево, должно произойти сжатие необеспеченной кредитной массы", – считает эксперт.

Он пояснил, что закредитованность проистекает из долгов, которые нарастают на "тело кредита" – процентные ставки и штрафные санкции по этим кредитам. "Президент этим законом показывает, что беспредельно, с точки зрения времени, это не может существовать. Это должно лимитироваться", – добавил Киевский.

По словам эксперта, 2018 год стал годом ощутимой кредитной задолженности населения. В этом году большого темпа роста по потребкредитам не предвидится из-за снижения реальных доходов граждан, полагает собеседник портала Москва 24.

"Сам закон стоит на страже интересов заемщика. Он призван снизить кредитную задолженность – этот рубеж установил закон. Банки должны внимательно смотреть на качество заемщика, как у него с семейным бюджетом, сможет ли он выплатить? 30 процентов кредитной нагрузки на семейный бюджет – это более-менее комфортная ситуация", – резюмировал первый вице-президент АРБ.

Ранее стало известно, что с октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов.

Евгения Маркова