Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:13

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить – СМИ

общество

Фото: depositphotos/valphoto

Министерство юстиции разработало законопроект, который наделяет судебных приставов правом запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к кредитным историям граждан для борьбы со злоупотреблением коллекторов. Об этом пишут издания РБК и "Коммерсантъ".

Согласно поправкам в закон "О кредитных историях", приставы получат право получать закрытые отчеты из БКИ, а также информацию о кредиторах и покупателях задолженности. Запросы будут направляться для проверки законности взыскания долга.

Изменения будут внесены и в закон "О связи". Минюст планирует обязать операторов связи предоставлять приставам все необходимые им данные, поскольку самым частым нарушением со стороны коллекторов является "нарушение частоты общения с должниками". Сейчас приставы не могут узнать о статистике звонков. Эта информация составляет тайну связи.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с предложением привлекать банки и микрофинансовые организации к ответственности за жестокость при взыскании долгов. С 1 января в силу вступил закон по ограничению деятельности коллекторов. По мнению Костенко, норму приняли с надеждой на добросовестность самих кредитных организаций, а потому на них действие документа не распространяется.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика