Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить – СМИ

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Министерство юстиции разработало законопроект, который наделяет судебных приставов правом запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к кредитным историям граждан для борьбы со злоупотреблением коллекторов. Об этом пишут издания РБК и "Коммерсантъ".

Согласно поправкам в закон "О кредитных историях", приставы получат право получать закрытые отчеты из БКИ, а также информацию о кредиторах и покупателях задолженности. Запросы будут направляться для проверки законности взыскания долга.

Изменения будут внесены и в закон "О связи". Минюст планирует обязать операторов связи предоставлять приставам все необходимые им данные, поскольку самым частым нарушением со стороны коллекторов является "нарушение частоты общения с должниками". Сейчас приставы не могут узнать о статистике звонков. Эта информация составляет тайну связи.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с предложением привлекать банки и микрофинансовые организации к ответственности за жестокость при взыскании долгов. С 1 января в силу вступил закон по ограничению деятельности коллекторов. По мнению Костенко, норму приняли с надеждой на добросовестность самих кредитных организаций, а потому на них действие документа не распространяется.

