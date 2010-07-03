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Москва 24

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Общество

10:02

Банки могут наказывать за жестокость при взыскании долгов

экономика общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с предложением привлекать банки и микрофинансовые организации к ответственности за жестокость при взыскании долгов, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2019 года в силу вступил закон по ограничению деятельности коллекторов. По мнению Костенко, норму приняли с надеждой на добросовестность самих кредитных организаций, а потому на них действие документа не распространяется.

"Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают <…> В общем, оказывают неправовое давление", – заявила депутат.

По словам Натальи Костенко, в Федеральную службу судебных приставов с начала 2019 года направили примерно полторы тысячи обращений, на основе которых было возбуждено 42 административных дела. Привлекать банки и МФО к ответственности поможет корректировка формулировки в Кодексе об административных правонарушениях.

Законопроект о внесении поправки в кодекс уже внесли в Госдуму.

Ранее эксперт Национальной ассоциации профессиональных коллекторов заявил, что финансовые проблемы россиян являются основной причиной просрочек по потребительскому кредиту.

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