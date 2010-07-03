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Экономика

13:54

Самый крупный иск о моральном ущербе подан в России

экономика

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В России подали рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба. Сумма иска составила 100 триллионов рублей, сообщает ТАСС.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, рассказали, что эта сумма превышает пять годовых федеральных бюджетов РФ. Подобного иска они привести не смогли.

Отмечается, что должник по исполнительному производству обратился с исковым заявлением к ФССП в Первомайский районный суд Оренбургской области. Суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.

Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

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