Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:59

Должникам предложили запретить участие в выборах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Должникам предложили запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов. Такую инициативу в ЦИК направил Институт исследования проблем современной политики.

"Мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата", – цитирует RT главу организации Антона Орлова.

В настоящее время кандидатами на выборах не могут стать лица, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другого государства, а также граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Кроме того, в законе отмечается, что баллотироваться на различные посты не могут ранее судимые граждане, которые имеют неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого (особо тяжкого) преступления.

Закон запрещает также баллотироваться лицам, чьи выступления или агитация за шесть последних лет, предшествующих выборам, были признаны экстремистскими.

Главное ограничение в России для должников – запрет выезда за границу. Судебные приставы смогут закрыть выезд должнику, если он не выплатил по исполнительному листу 30 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика