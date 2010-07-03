Должникам предложили запретить участие в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Должникам предложили запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов. Такую инициативу в ЦИК направил Институт исследования проблем современной политики.

"Мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата", – цитирует RT главу организации Антона Орлова.

В настоящее время кандидатами на выборах не могут стать лица, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другого государства, а также граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Кроме того, в законе отмечается, что баллотироваться на различные посты не могут ранее судимые граждане, которые имеют неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого (особо тяжкого) преступления.

Закон запрещает также баллотироваться лицам, чьи выступления или агитация за шесть последних лет, предшествующих выборам, были признаны экстремистскими.

Главное ограничение в России для должников – запрет выезда за границу. Судебные приставы смогут закрыть выезд должнику, если он не выплатил по исполнительному листу 30 тысяч рублей.

