Эксперт прокомментировала предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Средства граждан не должны участвовать в расселении аварийных домов. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Так эксперт прокомментировала предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

"Переселять из аварийных домов – функция государства, если оно заботится о своих гражданах. Переселять за счет ипотеки, я считаю, – несправедливое решение. Сам депутат признает, что большая часть таких жителей малоимущие, если бы были не малоимущие, то они бы уже давно сами решили свою проблему и выехали в более благополучные дома и районы. Значит, средств нет", – объяснила Радченко.



Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Кто даст ипотеку человеку, если нет денег? Банки жестко подходят к возможности заемщика выплачивать ипотеку. Зачем банку вешать на себя заранее дефолтного заемщика, тем более что банки коммерческие? Даже если государство будет доплачивать, риски-то все равно несет банк. Ипотечная ставка – важная составляющая в деле решения жилищной проблемы, но она не решающая. Стоимость квадратного метра – вот что делает жилье доступным или нет.



Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", – заявил депутат.

Юрков уточнил, что процентную ставку для льготной ипотеки нужно ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки в свою очередь должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы "на людях не висели долги".

По словам депутата, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

В материале говорится, что поправка к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс" уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко.

До этого стало известно, что министерство строительства и ЖКХ предложило предоставить жителям аварийных домов льготную ипотеку. Об этом заявила заместитель главы ведомства Татьяна Костарева, представляя на слушаниях в Госдуме поправки в Жилищный кодекс об аварийном и ветхом жилье.

Регионам России предоставляется право устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для собственников жилья, у кого нет другого помещения для проживания. Костарева уточнила, что это могут быть компенсация ставки по ипотеке и прочие субсидии.



Соболева Илона