Аварийные дома предложили расселять по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Об этом сообщает газета "Известия".
Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.
"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", – заявил депутат.
Юрков уточнил, что процентную ставку для льготной ипотеки нужно ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы "на людях не висели долги".
По словам депутата, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
В материале говорится, что поправка к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко.
3 декабря стало известно, что Дмитрий Медведев утвердил изменения в положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Основанием для признания жилья аварийным становится техническое состояние несущих строительных конструкций или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности, опасностью обрушения или креном.
Ранее исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила предоставлять жителям ветхих и аварийных домов субсидии на аренду жилья в частном секторе. Она пояснила, что в ближайшем будущем не будет построено необходимого количества жилых помещений, поэтому она предложила расширить возможности поддержки и позволить использовать деньги для предоставления субсидий на аренду жилья в частном секторе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: