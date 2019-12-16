Аварийные дома предложили расселять по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Об этом сообщает газета "Известия".

Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", – заявил депутат.

Юрков уточнил, что процентную ставку для льготной ипотеки нужно ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы "на людях не висели долги".

По словам депутата, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

В материале говорится, что поправка к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко.

3 декабря стало известно, что Дмитрий Медведев утвердил изменения в положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Основанием для признания жилья аварийным становится техническое состояние несущих строительных конструкций или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности, опасностью обрушения или креном.

Ранее исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила предоставлять жителям ветхих и аварийных домов субсидии на аренду жилья в частном секторе. Она пояснила, что в ближайшем будущем не будет построено необходимого количества жилых помещений, поэтому она предложила расширить возможности поддержки и позволить использовать деньги для предоставления субсидий на аренду жилья в частном секторе.