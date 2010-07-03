Утверждены критерии признания домов аварийными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дмитрий Медведев утвердил изменения в положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Основанием для признания жилья аварийным становится техническое состояние несущих строительных конструкций или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности, опасностью обрушения или креном.

В аварийном многоквартирном доме все жилые помещения без исключения автоматически признаются непригодными для проживания. Состояние конструкций дома должны оценивать специализированные организации с соответствующим разрешением.

Инициативу по проведению обследования состояния дома могут проявить как сами жители, так и органы власти муниципального образования и государственного жилищного надзора субъекта.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ предложило предоставить жителям аварийных домов льготную ипотеку. Об этом заявила заместитель главы ведомства Татьяна Костарева, представляя на слушаниях в Госдуме поправки в Жилищный кодекс об аварийном и ветхом жилье.

Регионам России предоставляется право устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для собственников жилья, у кого нет другого помещения для проживания. Костарева уточнила, что это могут быть компенсации ставки по ипотеке и прочие субсидии.