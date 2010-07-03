18 мостов построят в Москве до 2023 года

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 2023 года в Москве планируется построить 18 мостов. Три из них уже возводят, девять находятся на стадии проектирования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
28 ноября движение пустили по новому балочному мосту через 9-й шлюз Карамышевского спрямления Москвы-реки. 600-метровый мост с тремя полосами движения в каждом направлении входит в состав СЗХ и соединяет улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.
Балочный мост устранит одно из "бутылочных горлышек" на Северо-Западной хорде и обеспечит бессветофорное движение. Старый мост, построенный в 1937 году в 200 метрах от места, где располагается новый, будет использоваться для маршрутов без выезда на СЗХ.
Через Кожуховский затон возводят шестиполосный мост протяженностью почти 530 метров. Мост свяжет районы Нагатинский Затон, Южнопортовый и Печатники и позволит с комфортом добираться до парка развлечений "Остров мечты".
Два 100-метровых моста строятся в Раменках через реку Сетунь. Там в каждом направлении организуют по три полосы движения. Мосты возводят в рамках строительства первого участка южного дублера Кутузовского проспекта – от Аминьевского шоссе до Минской улицы.
Четыре из проектируемых мостов войдут в состав участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Два моста построят в Останкинском районе через реку Лихоборку, два – в Свиблове через Яузу. Протяженность каждого составит около 260 метров, предусмотрено по шесть полос движения.
На Сельскохозяйственной улице планируется возвести 45-метровый мост через реку Лихоборку. Мост станет частью проекта реконструкции Сельскохозяйственной улицы. В рамках проекта реконструкции Волоколамского шоссе построят 250-метровый мост через Сходню в районе Покровское-Стрешнево, там будет по четыре полосы движения в каждом направлении.
Самый длинный мост пройдет через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной до Каспийской улицы. Его протяженность составит 1111 метров. В каждом направлении запроектировано по три полосы движения. В составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до ТТК построят мост протяженностью 51 метр с двумя полосами движения в каждом направлении.
Мост пройдет от набережной Марка Шагала до проектируемого проезда № 4062 и свяжет бывшую промзону "ЗИЛ" с проспектом Андропова. Протяженность конструкции составит 580 метров, в каждом направлении будет по две полосы движения.
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