Собянин открыл балочный мост через Канал имени Москвы

В Москве открылся балочный мост через Канал имени Москвы

Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы.

На открытии мэр отметил, что мост, по большому счету, закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды.

"Здесь было такое "бутылочное горлышко". Сегодня этот уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой, которая, как вы знаете, примыкает к ходу в город Москву трассы Москва – Санкт-Петербург, которая была запущена на этой неделе. То есть это, по сути дела, как один большой проект", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что открытие моста должно улучшить транспортную ситуацию в шести прилегающих районах.

Пятипролетный балочный мост с шестью полосами движения в обоих направлениях соединяет улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мнёвники, что обеспечит на СЗХ комфортное бессветофорное движение транспорта.

Ранее сообщалось, что работы по возведению Северо-Западной хорды планируют завершить до конца 2019 года. Уже введены в эксплуатацию шесть участков из восьми, а также возведены девять тоннелей, 19 эстакад и четыре моста общей протяженностью более восьми километров.

Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.