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Москва 24

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Город

15:59

"Красный Октябрь" и Крымскую набережную соединят пешеходным мостом

город строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве построят пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, который соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Мост длиной 60 метров создаст дополнительную пешеходную связь между знаковыми местами центра столицы. Речь идет о Парке Горького, "Музеоне", арт-кластере "Красный Октябрь" и храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что между Савеловским и Белорусским вокзалами планируют построить внеуличный пешеходный переход. Его оснастят лифтами для удобства пешеходов и маломобильных граждан.

В Москомархитектуре рассказали, что это позволит москвичам без риска для жизни попадать с Бутырского Вала на улицы Ямского Поля, Правды и в Бумажный проезд. Переход свяжет Тверской и Беговой районы Москвы.

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