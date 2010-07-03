"Красный Октябрь" и Крымскую набережную соединят пешеходным мостом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве построят пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, который соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Мост длиной 60 метров создаст дополнительную пешеходную связь между знаковыми местами центра столицы. Речь идет о Парке Горького, "Музеоне", арт-кластере "Красный Октябрь" и храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что между Савеловским и Белорусским вокзалами планируют построить внеуличный пешеходный переход. Его оснастят лифтами для удобства пешеходов и маломобильных граждан.

В Москомархитектуре рассказали, что это позволит москвичам без риска для жизни попадать с Бутырского Вала на улицы Ямского Поля, Правды и в Бумажный проезд. Переход свяжет Тверской и Беговой районы Москвы.