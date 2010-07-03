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Город

14:20

Надземный переход появится между Савеловским и Белорусским вокзалами

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Между Савеловским и Белорусским вокзалами планируют построить внеуличный пешеходный переход, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Планируется, что переход оснастят лифтами для удобства пешеходов и маломобильных граждан.

"Это позволит москвичам без риска для жизни попадать с Бутырского Вала на улицы Ямского Поля, Правды и в Бумажный проезд", – приводит слова Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

По его словам, переход свяжет Бутырский и Беговой районы Москвы.

Ранее сообщалось, что под путями Савеловского направления МЖД планируется строительство пешеходного тоннеля. Будущий тоннель позволит пешеходам без риска для жизни переходить железную дорогу, чтобы пройти от перекрестка Дмитровского шоссе к улице Яблочкова. Тоннель станет продолжением уже существующего подземного перехода через Дмитровское шоссе. Его длина составит 55 метров, а ширина – 4 метра.

Необходимость строительства переходов на этих участках связана с тем, что за последние четыре года там травмировались более десяти человек. Строительство тоннелей обусловлено и постройкой первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

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