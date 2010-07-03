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Город

17:45

Пешеходный тоннель построят через пути Савеловского направления МЖД

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Под путями Савеловского направления МЖД планируется строительство пешеходного тоннеля. Об этом сообщает Москомархитектура.

Будущий тоннель позволит пешеходам без риска для жизни переходить железную дорогу, чтобы пройти от перекрестка Дмитровского шоссе к улице Яблочкова. Тоннель станет продолжением уже существующего подземного перехода через Дмитровское шоссе. Его длина составит 55 метров, а ширина – 4 метра.

Позднее под Дмитровским шоссе и железной дорогой появится еще один тоннель, который соединит Тимирязевский и Бутырский районы и выведет на улицу Яблочкова.

Отмечается, что необходимость строительства переходов на этих участках связана с тем, что за последние четыре года там травмировались более десяти человек. Строительство тоннелей обусловлено и постройкой первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее исполнительный директор "Центральной ППК" Иван Конев рассказал, что карты "Тройка" будут бесплатно раздавать практически на всех станциях МЦД. Чтобы использовать "Тройку" и социальные карты на диаметрах, их нужно перекодировать в кассах или автоматах метрополитена.

Конев напомнил, что, если пассажир не пройдет валидацию при выходе со станции, карта "Тройка" или социальная карта окажется заблокирована. Разблокировать ее будет возможно лишь в кассах метро, заплатив сервисный сбор в размере 150 рублей.

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