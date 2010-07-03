Метрополитен открыл сбор предложений по улучшению проекта МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Метрополитен начал собирать предложения по улучшению проекта МЦД. Пассажиры могут высказать идеи по совершенствованию навигации, подвижного состава, благоустройства прилегающей территории, повышения комфорта инфраструктуры. У них также есть возможность озвучить инициативы по новым пассажирским сервисам.

"Все поступившие предложения будут передаваться профильным департаментам и специалистам для проработки и оценки целесообразности и реализуемости предложений. Авторы самых продуктивных предложений будут отмечены именными картами "Тройка" в индивидуальном дизайне", – рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Предложения можно оставить в разделе МЦД на сайте метро Москвы.

"Мосгорсправка": пересадки с МЦД



Открытие двух первых диаметров МЦД-1 (D1) "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 (D2) "Курско-Рижский" запланировано на конец 2019 года. Это 132 километра и 57 станций, в перспективе их станет 66. C 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, в будущем число пересадочных станций увеличится до 27.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.

Оплачивать проезд можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

Совершить бесплатную пересадку между диаметрами, подземкой и МЦК пассажиры смогут после того, как перепрограммируют свою "Тройку". Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах. На сайте метро есть тарифный калькулятор, с помощью которого можно не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка.

Карту "Тройка" перепрошивают для поездок по МЦД

На первых двух диаметрах МЦД будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК, метро и МЦД при оплате "Тройкой".

Унифицированы льготы на проезд. Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах, как в метро и на МЦК (сейчас в пригородных электричках бесплатно могут ездить дети до 5 лет).