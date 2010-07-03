Бесплатные карты "Тройка" будут раздавать на станциях МЦД

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Карты "Тройка" будут бесплатно раздавать практически на всех станциях Московских центральных диаметров, сообщил журналистам исполнительный директор "Центральной ППК" Иван Конев.
Он напомнил, что для того, чтобы использовать "Тройку" и социальные карты на МЦД, нужно перекодировать их в кассах ЦППК, автоматах и билетопечатающих автоматах метрополитена.
"Предполагается, что в первое время определенный объем "Троек" мы будем раздавать бесплатно, чтобы избежать скученности, потому что не все успеют перекодировать", – цитирует его Агентство "Москва".
Конев напомнил, что, если пассажир не пройдет валидацию при выходе со станции, карта "Тройка" или социальная карта будет заблокирована. Разблокировать ее можно будет в кассах на станциях, заплатив 150 рублей. В то же время в первое время карты не будут блокировать, ответил он.
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, активация "Тройки" необходима для того, чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню и записывать данные о пересадках с метро на МЦД. Новые карты будут активированы автоматически.
Ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД. Диаметры разбиты на три зоны. Проезд по "Центральной" зоне будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", по зоне "Пригород" – 45 рублей. В "Дальней" зоне цена проезда будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка".
Оплатить проезд на МЦД можно будет действующими билетами пригородных электричек. Турникеты на станциях оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами с технологией PayPass, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.
Московские центральные диаметры – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций. Из них с 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.
Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября – декабрь. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.
На трех вокзалах Москвы, через которые пройдут маршруты МЦД, установят 290 дополнительных элементов навигации. 150 элементов появятся на Курском вокзале, 110 – на Белорусском вокзале, 30 – на Савеловском.
Карту "Тройка" перепрошивают для поездок по МЦД
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