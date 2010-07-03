Почти 300 дополнительных элементов навигации установят на вокзалах к запуску МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На трех столичных вокзалах, через которые пройдут маршруты Московских центральных диаметров, установят 290 дополнительных элементов навигации, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 150 элементов появятся на Курском вокзале, 110 – на Белорусском вокзале, 30 – на Савеловском.

Стикеры, временные указатели и стойки установят на пути следования пассажира от близлежащих станций метро к конкретным платформам на вокзале, с которых будут отправляться поезда МЦД. На Савеловском вокзале поезда МЦД будут прибывать на пути 2 и 3а, на Белорусском вокзале – на 1, 2, 7 и 8 пути, на Курском – на 3, 4, 10 и 11 пути. Указатели же появятся в вестибюлях вокзалов и на платформах, а также возле вокзалов и при выходах со станций подземки.

Навигация обновится и в метро. Новые лайтбоксы и настенные путевые полосы появились уже на 16 станциях метро, с которых уже скоро можно будет пересесть на станции МЦД-1 и МЦД-2. Речь идет о станциях "Тимирязевская", "Дмитровская", "Белорусская" Кольцевой и Замоскворецкой линий, "Беговая", "Волоколамская", "Тушинская", "Щукинская", "Рижская", "Римская", "Площадь Ильича", "Царицыно", "Войковская", "Фили", "Печатники" и "Текстильщики".

В последнюю очередь обновят все карты метро на станциях и в подвижном составе. Их заменят на совмещенную схему метро и первых двух диаметров. За неделю до запуска начнут убирать штриховку с указателей, которая сейчас закрывает элементы навигации МЦД.

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября – декабрь. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Сергей Собянин уже утвердил тарифы на проезд по МЦД. Проезд в "Центральной" зоне будет стоить как в метро – 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород" проезд обойдется в 45 рублей. По "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

