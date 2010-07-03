Схемы с первыми двумя маршрутами МЦД появились в поездах метро

Фото: пресс-служба Дептранса

Схемы метро с первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) появились в поездах метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Накануне запуска началось масштабное обновление всех схем метро. Для тех, кому привычнее изучать маршрут не с экрана телефона, а на распечатанной карте, в вагонах метро и на станциях мы размещаем карты метро, совмещенные с первыми двумя маршрутами МЦД", – говорится в сообщении.

Всего заменить планируется более 100 элементов навигации, из них более 28 тысяч – это карты в составах метро. В среднем на один вагон приходится по 2–3 схемы.

На схеме метро МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" обозначен цветом "физалис", МЦД-2 "Курско-Рижский" – цветом "фуксия". Отмечается, что благодаря этим уникальным цветам линии диаметральных маршрутов визуально легче отличить от линий метро.

На новых указателях в метро размещена информация о пересадках и направлении выходов к платформам МЦД-1 и МЦД-2. Сейчас значки с пересадками на указателях заштрихованы, чтобы не путать пассажиров, но в ближайшие дни штриховку снимут.

Московские центральные диаметры – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций. Из них с 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на 21 ноября. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

На трех вокзалах Москвы, через которые пройдут маршруты МЦД, установят 290 дополнительных элементов навигации. 150 элементов появятся на Курском вокзале, 110 – на Белорусском вокзале, 30 – на Савеловском.

Ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД. Диаметры разбиты на три зоны. Проезд по "Центральной" зоне будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", по зоне "Пригород" – 45 рублей. В "Дальней" зоне цена проезда будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка".

Оплатить проезд на МЦД можно будет действующими билетами пригородных электричек. Турникеты на станциях оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами с технологией PayPass, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Обладателям карт "Тройка" и социальных карт нужно будет активизировать их для оплаты проезда на МЦД. Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября.

Активация необходима для того, чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню и записывать данные о пересадках с метро на МЦД. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, новые карты будут активированы автоматически.

Пассажирам также напоминают, что при выходе со станции МЦД необходимо снова приложить транспортную карту к турникету. Если пассажир не пройдет валидацию при выходе, "Тройка" или социальная карта будет заблокирована. Разблокировать ее можно будет в кассах на станциях, заплатив 150 рублей.

