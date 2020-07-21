В России хотят определить "срок годности" жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям срок службы жилых домов. Такое предложение поступило в Минстрой от Союза потребителей, сообщает газета "Известия".

Предлагается создать новый ГОСТ, который установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. За счет этого граждане смогут понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в аварийное. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

Сегодня действует требование, согласно которому срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства должен составлять не меньше 50 лет. Однако насколько долгой будет реальная жизнь дома, неизвестно.

Как подчеркнул председатель союза Петр Шелищ, молодые люди, которые въезжают в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья.

"Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу", – подчеркнул он.

Специалисты считают, что предлагаемая мера заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса. В то же время они не исключают, что вырастут и цены.

Ранее сообщалось, что в столице в 2019 году капитально отремонтировали три тысячи подъездов. Капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

