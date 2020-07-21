В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей предлагают ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии. Предложение направлено членом ОП РФ Султаном Хамзаевым на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передает РИА Новости.

"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей", – следует из письма члена Общественной палаты.

В тексте отмечается, что у многих пенсионеров РФ нет дополнительных источников доходов, помимо госпомощи в виде пенсий. Как говорит Хамзаев, из-за пандемии представителям старшего поколения приходится приобретать лекарства, тратить больше денег на профилактику вирусов.

В результате предлагается разработать дополнительный механизм адресной помощи пенсионерам. В качестве примера подобной поддержки называются меры, оказанные государством семьям с детьми.

Ранее в Общественной палате предложили новые меры поддержки родителей детей-инвалидов. В действующем законодательстве родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида детства I группы не может получать выплату в размере 10 тысяч рублей, если официально трудоустроен.