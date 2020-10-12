Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Минфин РФ разработал проект постановления правительства, согласно которому программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках по ставке не более 6,5% предлагается продлить до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, предлагают увеличить с 900 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей.

Льготная программа была запущена 23 апреля 2020 года. Согласно предлагаемым условиям, она распространяется на жилье в новостройках. Мера одновременно рассматривалась как способ улучшить жилищные условия для россиян и как поддержка строительной отрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Максимальная сумма кредита по программе льготной ипотеки увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов – в других регионах. Кроме того, первоначальный взнос должен быть не меньше 15% от стоимости жилья. Подать заявку на такой займ можно до 1 ноября 2020 года.

В Москве с весны 2020 года было выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем займов составил более 128 миллиардов рублей.