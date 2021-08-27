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Общество

09:56

Педиатр рассказал о главных ошибках родителей школьников

медицина образование общество

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов назвал главные ошибки, которые совершают родители школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Среди основных я бы выделил отсутствие режима у ребенка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Кроме того, отсутствие должного серьезного настроя у ребенка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30–35 минут", – рассказал врач.

Османов подчеркнул, что необходимо сформировать безусловный авторитет учителя.

По словам педиатра, к нарушению образовательного процесса приводит отпуск, который не совпадает с каникулами.

Также педиатр рекомендовал своевременно проводить вакцинацию детей от распространенных болезней – ветрянки, коклюша, пневмококка, и других.

Ранее Владимир Путин обратился с напутственным словом к российским школьникам перед началом нового учебного года. Президент отметил, что школа является важнейшим элементом в жизни человека, общества и государства, который помогает им развиваться.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате.

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