Иммунолог рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заболеваемость коронавирусом в России примерно в течение недели выйдет на плато, а уже через 2–3 недели начнет снижаться, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В то же время он подчеркнул, что о стремительном снижении заболеваемости можно будет говорить только после того, когда иммунитет к "Дельта"-штамму появится у достаточного количества россиян.
"Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму "Дельта", в том числе за счет переболевших в скрытой форме", – приводит слова специалиста ТАСС.
По мнению Жемчугова, текущая эпидемическая обстановка в России связана с тем, что сейчас коронавирусом болеют те, кто уже давно перенес заболевание, однако оказался уязвим для "Дельта"-штамма.
"Все вакцины, которые сейчас применяются, сделаны на основе уханьского штамма – первого. А сейчас доминирует штамм "Дельта", который значительно отличается от первого в результате мутаций. В результате действие вакцин снизилось на 30–40%, однако они все равно работают", – добавил он.
Он также подчеркнул, что переболевшие давно и вакцинированные граждане сейчас могут болеть COVID-19, но в легкой форме.
Врач также допустил, что со временем SARS-CoV-2 может исчезнуть из жизни людей, подобно тому как исчезли его предшественники – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Для этого, отметил Жемчугов, необходимо, чтобы большая часть населения прошла вакцинацию.
Также специалист предположил, что вирус может уйти в природу на животных или останется среди людей, но будет протекать волнами, как грипп.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что распространение штамма коронавируса "Дельта" требует дополнительного развертывания коек для инфицированных в российских регионах.
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