В РФ остановился рост заболеваемости COVID-19 среди людей от 18 до 49 лет – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ остановился рост заболеваемости COVID-19 среди взрослого населения.
"По возрастной структуре мы безусловное снижение заболеваемости наблюдаем среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет", – сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Попова уточнила, что в возрастной группе 65 лет и старше остаются максимальные показатели заболеваемости. Единственным способом противодействия она назвала вакцинацию.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что выявляемость заболевших коронавирусом в Москве за неделю снизилась на 15%, количество госпитализаций уменьшилось на 4%. Также на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в особенности коронавирусной. По словам мэра, в целом эпидемиологическая ситуация в Москве после нерабочих дней стала лучше.
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
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