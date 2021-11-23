Сроки клинических испытаний назальной вакцины "Спутник V" могут сократить – Гинцбург

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Сроки клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть сокращены. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет "Интерфакс".
Специалист обратил внимание на слова Владимира Путина, который заявил, что вакциной "Спутник V" во всем мире привито уже 170 миллионов человек. По мнению Гинцбурга, данная цифра свидетельствует о безопасности препарата.
"Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки клинических испытаний будут гораздо более сжатыми", – сказал эксперт.
Гинцбург подчеркнул, что решение по данному вопросу должны принять специалисты. Он добавил, что исследования назальной формы вакцины начнутся в ближайшее время.
"Вопрос финансирования решен", – подчеркнул Гинцбург.
Ранее специалист рассказал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению Гинбурга, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.
До этого специалист заявил, что у назальной вакцины от коронавируса пока не выявлено никаких побочных действий. По его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.
В РФ начались испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа
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