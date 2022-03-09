Эксперт рассказала о желудочно-кишечных симптомах "Омикрона"

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При заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, новый вариант COVID-19 чаще влияет на ЖКТ, чем "Дельта"-штамм. При этом, отметила эксперт, "уханьский" вариант также сопровождался диареей.

"По нашим наблюдениям, около 30% пациентов жалуются на частый водянистый стул 4–6 раз в день. У некоторых из них, чаще у детей, отмечается снижение аппетита, тошнота", – добавила Руженцова.

Эксперт рассказала, что при заражении "Омикроном" дети могут страдать от рвоты, которая обычно появляется в первый день болезни.

Руженцова отметила, что иногда встречаются случаи изолированной кишечной формы коронавируса, когда заболевание протекает без респираторных симптомов. Чаще же вместе с желудочно-кишечными симптомами появляются покраснение и першение в горле, заложенность и выделения из носа, кашель.

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания. Поэтому, подчеркнул специалист, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.

