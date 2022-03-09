Эксперт рассказала о желудочно-кишечных симптомах "Омикрона"

Фото: depositphotos/photographee.eu
При заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, новый вариант COVID-19 чаще влияет на ЖКТ, чем "Дельта"-штамм. При этом, отметила эксперт, "уханьский" вариант также сопровождался диареей.
"По нашим наблюдениям, около 30% пациентов жалуются на частый водянистый стул 4–6 раз в день. У некоторых из них, чаще у детей, отмечается снижение аппетита, тошнота", – добавила Руженцова.
Эксперт рассказала, что при заражении "Омикроном" дети могут страдать от рвоты, которая обычно появляется в первый день болезни.
Руженцова отметила, что иногда встречаются случаи изолированной кишечной формы коронавируса, когда заболевание протекает без респираторных симптомов. Чаще же вместе с желудочно-кишечными симптомами появляются покраснение и першение в горле, заложенность и выделения из носа, кашель.
Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания. Поэтому, подчеркнул специалист, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.
Назальную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать раньше срока
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: