В Москве за сутки госпитализировали 271 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 271 человека с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

На ИВЛ находятся 205 пациентов. При этом выздоровел за сутки 2 591 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 517 165.

За минувшие 24 часа выявлено 1 215 новых случаев заражения вирусом, скончались 57 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса. В качестве примера он привел пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. Специалист убежден, что COVID-19 останется таким же заболеванием, а число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.