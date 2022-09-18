На площадке "Алабушево" появятся 17 высокотехнологичных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" построят 17 новых предприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Площадка "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" занимает почти 158 гектаров. Из них 11 гектаров являются свободными для застройки, и сегодня там возводится 17 новых высокотехнологичных предприятий", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В ближайшие 3 года на территории площадки начнут работу заводы по производству твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов, вилочных погрузчиков, автомобильной электроники, изделий из металлов по технологиям аддитивной 3D-металлопечати.

Кроме того, там же возведут 3 компании, занимающиеся разработками в сферах фармацевтики и микроэлектроники.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что большая часть предприятия в составе "Алабушево" осуществляет деятельность в сфере микроэлектроники, оптики и промышленной автоматизации.

Общая сумма инвестиций от резидентов "Алабушево" составила 28 миллиардов рублей, отметил генеральный директор московской ОЭЗ Геннадий Дегтев.

В настоящее время в составе площадки ведут деятельность 30 предприятий. Там создано 2,2 тысячи рабочих мест.

До этого сообщалось, что на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" будут открыты еще два новых завода электроники до конца текущего года.

Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 миллиарда рублей. Там смогут работать почти 300 человек, уточнил Ефимов.