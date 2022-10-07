Около 900 тыс "квадратов" жилья постоят на северо-востоке Москвы на месте промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 900 тысяч квадратных метров жилья планируется построить на шести участках промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Проекты <...> на северо-востоке Москвы предполагают строительство около 900 тысяч квадратных метров современного жилья. Также там возведут производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать примерно 13 тысяч человек", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Отмечается, что работы будут вестись в районах Свиблово, Бабушкинском, Останкинском, Отрадное и Ярославском. В проекты будет вложено 148 миллиардов рублей, при этом поступления в столичный бюджет после их реализации составят больше 5 миллиардов рублей в год.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что общая площадь территорий, на которых будет идти строительство, составит 95 гектаров. Помимо жилых и коммерческих, там появятся и социальные объекты.

"На каждом участке инвесторы возведут по одному детскому саду и общеобразовательные школы. Кроме того, в СВАО запланировано строительство поликлиники, детско-взрослой стоматологии, травмпункта, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, одного культурного центра и одной гостиницы", – отметил он.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны Котляково в Царицыне. Сейчас этот участок используют под склады, в будущем там планируют построить 130 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме того, после завершения работу там будет создано свыше 1,6 тысячи новых рабочих мест.



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