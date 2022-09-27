Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10:34

Четыре логистических центра построят на месте бывших промзон в Москве

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре логистических центра построят на севере и западе столицы в рамках проекта комплексного развития территорий, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках комплексного развития участков бывших промзон в Можайском районе, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунине возведут четыре логистических центра общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Также на этих территориях появятся современные промышленные предприятия и общественно-деловые постройки", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что вложения в реорганизацию участков оцениваются в 89 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен составить 5,7 миллиарда рублей.

По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать свыше 16 тысяч рабочих мест.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что логистический центр площадью 10 тысяч квадратных метров появится в районе Восточное Дегунино. А на участках бывших промзон в Очаково-Матвеевском построят два здания для хранения грузов. Площадь каждого здания составит 30 тысяч квадратных метров.

"На участках бывших промзон в Очаково-Матвеевском разместятся два здания для хранения грузов площадью 30 тысяч квадратных метров каждый. Самый большой логистический центр появится в Можайском районе – его площадь составит 90 тысяч квадратных метров", – отметил Гаман.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют. Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.

"Москва и мир": реорганизация бывшей промозоны в столице и забастовка в Эдинбурге

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать