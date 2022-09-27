Четыре логистических центра построят на месте бывших промзон в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре логистических центра построят на севере и западе столицы в рамках проекта комплексного развития территорий, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках комплексного развития участков бывших промзон в Можайском районе, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунине возведут четыре логистических центра общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Также на этих территориях появятся современные промышленные предприятия и общественно-деловые постройки", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что вложения в реорганизацию участков оцениваются в 89 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен составить 5,7 миллиарда рублей.

По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать свыше 16 тысяч рабочих мест.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что логистический центр площадью 10 тысяч квадратных метров появится в районе Восточное Дегунино. А на участках бывших промзон в Очаково-Матвеевском построят два здания для хранения грузов. Площадь каждого здания составит 30 тысяч квадратных метров.

"На участках бывших промзон в Очаково-Матвеевском разместятся два здания для хранения грузов площадью 30 тысяч квадратных метров каждый. Самый большой логистический центр появится в Можайском районе – его площадь составит 90 тысяч квадратных метров", – отметил Гаман.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют. Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.

